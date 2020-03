Notizie Calcio – Rinviata a data da destinarsi l’assemblea elettiva dell’AIC

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in tutto il mondo e il calcio non è esente. Come riportato da Sky Sport, l’AIC ha rimandato la sua assemblea elettiva, in programma il prossimo 27 aprile. La motivazione è ovviamente legata alla diffusione del Covid-19 e la pandemia globale che ne è scaturita. La nuova data non è ancora stata resa nota e l’emittente satellitare ha aggiunto che sono da considerarsi sospesi anche i termini di presentazione delle candidature. Una situazione complessa per l’Associazione Italiana Calciatori, che quest’anno è chiamata alla elezione del nuovo numero uno, dopo Damiano Tommasi.

