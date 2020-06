Notizie Calcio – Premier League, sì alle cinque sostituzioni

MILANO – “Oggi i club di Premier League hanno concordato alcune modifiche temporanee alle regole relative alle sostituzioni. Per il resto della stagione 2019/20, il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita aumenterà da tre a cinque giocatori. Ciò è in linea con la modifica temporanea della norma fatta dall’International Football Association Board il mese scorso. I club hanno inoltre approvato di aumentare il numero massimo di giocatori in panchina da sette a nove per il resto della stagione 2019/20”.

Questo il comunicato della Federcalcio inglese, sulle cinque sostituzioni a partita. Aumenta anche il numero dei giocatori che potranno sedere in panchina, da sette a nove. Una scelta presa anche per il campionato italiano (quello delle sostituzioni).

