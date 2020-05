Notizie Calcio – Premier League, posticipata la riunione per la ripartenza

MILANO – Il mondo del calcio prova a ripartire, anche in Inghilterra. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, oltremanica attendono le decisioni del Governo. In quest’ottica, infatti, va letta anche la notizia dello slittamento della riunione, prevista per venerdì, che avrebbe portato, o meno, alla ripresa della Premier League. Tutto rimandato a Lunedì quindi, dato che il discorso del Primo Ministro, Boris Johnson, sul lockdown nazionale non verrà fatto prima di domenica prossima. Anche in Inghilterra la politica è chiamata a dettare la linea sul ritorno in campo del mondo del calcio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live