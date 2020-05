Notizie Calcio – Premier League, due novi casi di Coronavirus

MILANO – Nei giorni scorsi (martedì, giovedì e venerdì) la Federcalcio inglese ha dato il via a una nuova serie di tamponi, per scovare eventuali nuovi casi. 996 test eseguiti in tutto, che hanno scovato due nuove positività, in due club di Premier League, al Coronavirus. I due giocatori osserveranno subito un periodo di isolamento, che durerà sette giorni. Lo stesso iter che stanno osservano gli altri sei casi, riscontrati precedentemente e che non stati inclusi nei 996 tamponi dei giorni scorsi. Uno dei due nuovi casi, la cui identità per motivi di privacy non è stata resa nota, è attualmente tesserato con il Bournemouth. Lo stesso club inglese ha diramato una nota ufficiale, sulle misure che verrano adottate.

: “Secondo i protocolli della Premier League per i test positivi, dovrà stare in isolamento per un periodo di sette giorni prima di essere testato in un secondo momento”.

Il Bournemouth continuerà però ad allenarsi nelle strutture della società. Così come indicato nelle linee guida, sul Coronavirus, della Federcalcio inglese, che ha autorizzato le sessioni di lavoro martedì scorso. Lo stesso club nella sua nota ha dato un’aggiornamento proprio su questo argomento.

: “Il campo di allenamento del club rimane un ambiente di lavoro sicuro per i giocatori e il personale, che continueranno a sottoporsi ai test antidroga Coronavirus due volte a settimana”.

LICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live