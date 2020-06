Notizie Calcio – Passi avanti verso i Mondiali del 2022

MILANO – Passi avanti verso i prossimi Mondiali. La competizione si terrà in Qatar nel 2022 e oggi la Uefa ha comunicato di aver approvato la modalità di sorteggio per nazionali europee.

Dieci gruppi in totale, divisi in cinque gruppi di sei e cinque gruppi di cinque. Le partite di qualificazione si giocheranno in doppio turno, casa e trasferta. Le dieci capoliste e vincitrici dei rispettivi gironi accederanno direttamente al tabellone del Mondiale. Le seconde, invece, dovranno disputare gli spareggi, che vedranno anche l’aggiunta di due squadre della UEFA Nations League. da questa modalità usciranno poi le ultime tre squadre che andranno in Qatar a giocarsi la “FIFA World 2022”.

Adesso la palla passa proprio alla Fifa, che dovrà ufficializzare la decisione della Uefa.

