Notizie Calcio – Malagò: “Lavoriamo al protocollo per la ripresa dello sport”

MILANO – Il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto sulle frequenze di Radio Due e ha parlato della possibile ripresa delle attività sportive. Ecco che cosa ha detto.

: «Quello che dovevo dire al mondo del calcio l’ho già fatto e in modo rispettoso. Attualmente siamo al lavoro, con il Segretario Generale e con la struttura degli uffici del CONI, sul protocollo per la la ripresa delle attività sportive nel nostro Paese. Tra Sabato e domenica o al massimo lunedì il fascicolo sarà sul tavolo del Ministro Spadafora che, insieme al Governo, farà le sue valutazioni. La data del 4 maggio potrebbe essere quella giusta, perché c’è una progressione sulla questione, magari si riprenderà dividendo la varie aree geografiche, alcuni contesti sono attualmente più complessi rispetto ad altri. Bisogna dividere le questioni però, un conto è la parte sportiva, per fare movimento, sia a livello professionistico che amatoriale. un altro è invece la gestione e la pianificazione delle manifestazioni».

