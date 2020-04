Notizie Calcio – L’Utrecht si oppone alle scelte della Federazione olandese

MILANO – La notizia di oggi sull’Eredivisie riguarda lo stop definitivo alla stagione 2019/20, a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è arrivata direttamente dalla KNVB, la Federazione olandese, che ha seguito quelle che sono state le indicazione del governo, sul fermo a tutte le competizioni sportive, almeno fino a settembre. Questo scenario però ha causato la reazioni di diversi club, l’Utrecht su tutti. La squadra Orange, infatti, è in piena corsa per un posto in Europa e lo stop forzato e definitivo è stato subito contestato. Inoltre sempre la stessa società ha annunciato che è pronta a ricorrere sia alla giustizia ordinaria olandese che a quella sportiva dell’UEFA, se sarà necessario.

