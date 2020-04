Notizie Calcio – Ligue 1, ecco i verdetti: PSG campione di Francia

MILANO – Adesso è ufficiale, il calcio in Francia si ferma, a causa dell’emergenza Coronavirus. Poco fa sono stati emessi i verdetti definitivi sulla Ligue 1 e Ligue 2, la Serie A e la Serie B transalpine. Il Paris Saint Germain vince un nuovo titolo nazionale, mentre il Marsiglia e il Rennes sono state decretate rispettivamente seconda e terza. Entrambe si sono guadagnate la qualificazione alla prossima Champions League, insieme al club parigino. Retrocesse in Ligue 2, Amiens e Tolosa, non senza polemiche da arte di quest’ultimi. Capitolo Europa League, Lille, Reims e Nizza giocheranno nella seconda competizione per club europei. Resta clamorosamente fuori dalle coppe il Lione di Rudi Garcia, avversario della Juventus nell’ultimo turno di Champions. Promosse: Lorient e Amiens.

Queste decisioni sono state annunciate oggi dalla dalla LFP (Ligue de Football Professionnel), in base al criterio della media punti tra gare giocate e punti conquistati, in conferenza stampa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live