Notizie Calcio – Ligue 1, Canal+ e BeiNSports non pagheranno più i club

MILANO – Secondo quanto riporta l’Equipe, la situazione intorno al mondo del calcio francese sarebbe tutt’altro che rosea. Infatti questa mattina Canal + e BeiNSports, emittenti che detengono i diritti tv dei campionati di calcio d’oltralpe, avrebbero informato i club della loro intenzione di non versare altri soldi, a causa dello stop definitivo alle competizioni. Entrambe avrebbero dovuto ancora corrispondere 243 milioni di euro entro la fine della stagione. Soldi che le società francesi difficilmente riusciranno a riscuotere, a questo punto. Una situazione che vede le squadre di calcio esposte a un fortissimo rischio economico. I club sembrano ormai indirizzati verso un drastico taglio dei dipendenti, in modo da cercare di evitare il fallimento.

