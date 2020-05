Notizie Calcio – Liga: decisa la data e il match per la ripartenza

MILANO – LaLiga riparte. Il massimo campionato di cacio spagnolo ha finalmente una data certa per la ripresa delle ostilità. Venerdì 11 giugno è la data indicata per il ritorno in campo, così come la partita che segnerà, un piccolo ritorno alla normalità, dopo la pausa a causa del Coronavirus. Il primo incontro sarà il derby di Siviglia, tra Betis e Siviglia, e chissà se Jesus Suso, vecchia conoscenza rossonera, scenderà in campo con il suo nuovo club.

Dopo la Germania, quindi, anche la Spagna ha scelto la data e il programma per tornare a giocare a calcio. Cosa che invece deve ancora decidere l’Italia. Per la Serie A si attende l’incontro del prossimo 28 maggio. La speranza di tutti i tifosi è che si ricalchino le scelte della Liga e della Bundesliga.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live