Notizie Calcio – Lega Pro, stop definitivo. Ecco le promosse in B

MILANO – Si va verso la sospensione definitiva della Lega Pro. Queste sono le ultime indiscrezioni che riguardano la Serie C. Non ci saranno i ripescaggi dalla Serie D e dovrebbero venir bloccate anche le retrocessioni. Invece quattro squadre dovrebbero fare il salto in Serie B, si tratta di: Monza, Vicenza, Reggina e il Carpi, per meriti sportivi. Nelle prossime ore arriveranno nuovi aggiornamenti sulla questione.

