Notizie Calcio – L’Arsenal riprende gli allenamenti, è il primo club di Premier

MILANO – L’Arsenal è tornato in campo, si tratta del primo club di Premier League a riprendere gli allenamenti, dopo lo stop forzato, a causa dell’emergenza Coronavirus, dello scorso 13 marzo. I Gunners hanno scelto questa strada anche a causa del fatto che Mikel Arteta, allenatore della squadra di Londra, si stato trovato positivo al Covid-19 e per questo motivo non ha potuto seguire da vicino i suoi giocatori, per 47 giorni. Il club è tornato al lavoro garantendo, però, il rispetto dei protocolli sanitari, per evitare contagi. Prendendo misure che hanno portato come il mantenimento della distanza di sicurezza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori.

