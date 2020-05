Notizie Calcio – LaLiga fissa la data del ritorno in campo

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, LaLiga avrebbe fissato la data per il ritorno in campo. Secondo la fonte, infatti, i club sarebbero stati avvisati e di conseguenza si starebbero preparando per portare a conclusione l’attuale stagione, dal prossimo 12 giugno. L’ufficialità della notizia non è ancora arrivata, l’ultima parola spetterà al Ministero della Salute spagnolo. Sembra, però, che sia stata individuata anche una data alternativa, che dovrebbe essere il 19 giugno. In ogni caso l’idea è quella di arrivare con i campionati nazionali fino all’inizio di luglio, periodo nel quale poi verrà lasciato spazio alle competizione europee.

