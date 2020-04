Notizie Calcio – La UEFA smentisce la voci sul prossimo Europeo

MILANO – La UEFA ha voluto smentire le voci che riguardavano il prossimo Europeo di calcio. EURO 2020 si disputerà il prossimo anno, ma sempre itinerante e sempre nelle stessa città dove erano già previsti i match, quest’estate. La competizione non prenderà il via, prima di giugno 2021, a causa dell’emergenza Coronavirus, che fermato tutte i campionati nazionali e le coppe europee. La scelta di rimandare il torneo è stata presa per concedere alle varie federazioni di concludere questa stagione calcistica, cosa impossibile da realizzare con EURO 20 che avrebbe preso il via a Roma il prossimo 12 giugno.

Ecco le parole di un portavoce della UEFA, rilasciate a Sky Sport News, su questo argomento.

: «EURO 2020 si svolgerà come già deciso il prossimo anno, Tra l’11 giungo e l’11 luglio 2021. L’intenzione è quella di avere lo stesso calendario, com le stesse città ospitanti. Attualmente la UEFA è in contatto con tutti i pesi organizzatori, ma in questa fase non è possibile fare un programma certo, infatti non è stato confermato. Gli annunci verranno fatti a tempo debito».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live