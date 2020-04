Notizie Calcio – La proposta in caso di stop definitivo della Liga

MILANO – Anche la Liga, come tanti altri campionati in Europa e non solo, è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. La RFEF è al lavoro per trovare una soluzione e far tornare le squadre in campo, appena sarà possibile. Questo però non è scontato e la Federcalcio spagnola non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Se nella sciagurata ipotesi che i campionati non possano essere completi l’idea sarebbe quella di considerare l’ultima classifica del campionato iberico, in cui tutte le squadre avevano lo stesso numero di partite disputate, come quella definitiva. In questo caso le squadre che si sarebbero qualificate alla prossima Champions League sarebbero: Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad. Mentre, Getafe e Atletico Madrid disputeranno la prossima Europa League. Nulla però è ancora certo, questa resta soltanto un’ipotesi, dato che l’ultima parola spetterà alla UEFA.

