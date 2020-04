Notizie Calcio – La nota dell’EUFA dopo l’incontro con le federazioni

MILANO – Oggi è andato in scena un nuovo incontro, in videoconferenza, tra l’UEFA e le 55 federazioni europee che ne fanno parte. Al centro della discussione ci sono i calendari dei campionati nazionali e delle coppe europee, l’intenzione era quella di trovare delle nuove alternativa e altre opzioni. Ecco la nota ufficiale, emessa sul sito dell’organizzazione dopo la conference call.

“C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live