Notizie Calcio – La Liga per ripartire guarda Italia e Germania

MILANO – Il mondo del calcio vuole provare a ripartire, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza legata al Covid-19. Se Francia, Olanda, Belgio e Argentina hanno deciso di chiudere anticipatamente questa stagione, ad altre latitudini si continua a lavorare, per provare a tornare in campo. E’ il caso della Spagna. I club de La Liga, infatti, vorrebbero provare a riprendere il campionato, evitando crisi economiche, ma non sarà semplice. Il governo iberico, infatti, sta guardando con attenzione i dati giornalieri, ben peggiori rispetto a quelli italiani. Proprio la Serie A, però, potrebbe rappresentare un modello da seguire, sia in ottica di una ripartenza, che per uno stop definitivo. Il protocollo su cui la Lega Serie A e la FIGC stanno lavorando potrebbe essere il giusto viatico per la ripresa del calcio giocato, anche in Spagna. Anche la Bundesliga, unica eccezione dato che il ritorno in campo sembra scontato, può rappresentare un ulteriore esempio.

