Notizie Calcio – La Fifa approva le cinque sostituzioni

MILANO – Secondo quanto riportato dall’Ansa, la FIFA avrebbe dato il suo ok all’utilizzo temporaneo di cinque sostituzioni a gara. Questa decisione è stata presa per venire incontro alle esigenze dei club che dovranno affrontare un vero e proprio tour de force, nel caso in cui si tornerà in campo per completare la stagione. Adesso manca solo l’assenso dell’Ifab (l’International Football Association Board), per rendere effettiva questa modifica.

Ecco la nota diffusa dalla FIFA su questa decisione.

“La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della Fifa. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d’accordo con i calendari previsti, la Fifa propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni”

Poi la palla passerà alle singole Federazioni, che dovranno decidere e approfittare o meno id questa modifica. In Italia la regola delle 5 sostituzioni è già presente in Serie D, in ogni caso questa modifica potrebbe portare anche all’eccessiva perdita di tempo durante un incontro. Quindi servirà studiare anche in metodo di attuazione ben preciso.

