Notizie Calcio – La Bundesliga sottopone i calciatori ai test sierologici

MILANO – La Bild ha pubblicato delle foto in cui sono ritratti i calciatori che si stanno sottoponendo ai test sierologici per il Coronavirus. Un passo assolutamente obbligatorio per poter tornare in campo, il prima possibile. In Germania, il colonia e il Wolfsburg hanno iniziato ha far fare i test, ai propri giocatori, in modo da poter ricominciare ad allenarsi in un contesto di assoluta sicurezza (garantita anche dal rispetto dei protocolli sanitari adatti). Ovviamente gli atleti dovranno sottoporsi anche ad una seconda tornata di test. Queste operazioni sari poi allargate anche ai vari staff tecnici e medici dei club della Bundesliga e Zweite Bundesliga.

