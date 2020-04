Notizie Calcio – Infantino: “Non rischieremo per una partita”

MILANO – La FIFA, sul proprio sito internet, ha rilasciato poco fa una nuova nota stampa, relativa alla ripresa dei campionati e delle competizioni europee. Attualmente, tranne che per poche eccezioni, il mondo del calcio è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni, però, le indiscrezioni sulle possibili date del ritorno in campo si stanno rincorrendo, l’intento dell’organizzazione è stato quello di mettere ordine alle tante voci. Ecco il comunicato.

:«Non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita, una competizione o un campionato. Tutti dovrebbero tenerlo a mente. Quindi sarebbe da irresponsabili riavviare l‘attività se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po’, dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po’ di più che correre dei rischi. Sono convinto che il calcio avrà un ruolo chiave per far tornare la gente insieme, quando sarà di nuovo sicuro giocare ed essere in gruppo con gli amici. Prepariamoci per quel momento, insieme vinceremo».

