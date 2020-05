Notizie Calcio – In arrivo una grande offerta per i Diritti Tv della Serie A

MILANO – Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, un importante fondo d’investimento sarebbe interessato ai Diritti Tv della Serie A, per il triennio 2021-2024. Il contratto con Sky e Dazn, per la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano, scadrà quest’estate e di conseguenza verrà messo a bando il prossimo triennio. Proprio secondo quanto riportato dal quotidiano, il gruppo CVC Capital Partners avrebbe presentato una prima proposta per la costituzione di una new company. Con cui avrebbe intenzione di aggiudicarsi i Diritti Tv, per poi trattare direttamente con i vari broadcaster la trasmissione dei vari incontri. L’entrata in scena del gruppo d’investimento garantirebbe alla Lega Serie un’importante introito.

