Notizie Calcio – Il Monza di Galliani e Berlusconi è ufficialmente in Serie B

MILANO – Il Consiglio Federale di oggi ha decretato il futuro della Serie C e della Serie B. Il Monza del duo Galliani Berlusconi può finalmente festeggiare, perché la squadra lombarda è stata promossa ufficialmente in Serie B. La squadra allenata dall’ex calciatore e allenatore del Milan, Brocchi, ha dominato in Lega Pro questa stagione, risultando come la squadra più forte della sua categoria. La promozione era nell’aria, visto il distacco dalla seconda e iniziavano già a circolare le prime voci di mercato, su obiettivi importanti. La Figc ha ufficializzato quindi le indiscrezioni dei giorni scorsi, sul Monza in Serie B.

