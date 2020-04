Notizie Calcio – Il Lione prepara il ricorso e la richiesta di risarcimento danni

MILANO – La Ligue1 si è ufficialmente fermata, non riprenderà il campionato di calcio in Francia e oggi sono stati resi noti i piazzamenti finali di questa stagione. C’è però chi non ha preso benissimo questa decisione, come nel caso del Lione. Il club transalpino è rimasto clamorosamente fuori dalle coppe europee del prossimo anno, a causa del criterio di scelta della Federazione francese. La società, attraverso i suoi profili social e il suo sito internet, ha fatto sapere che si riserva la possibilità di intraprendere la vie legali contro questa decisione e che starebbe pensando ad una richiesta di risarcimento danni. Visto che questa esclusione ha portato anche a un danno economico di svariati milioni di euro.