Notizie Calcio – Il futuro di Allegri dovrebbe essere in Francia

MILANO – Secondo quanto riporta l’Equipe, l’anno sabbatico di Massimiliano Allegri, starebbe per volgere al termine. L’ex allenatore del Milan e della Juventus, infatti, avrebbe riscosso l’interesse del PSG. Il club francese si starebbe preparando all’ennesima rivoluzione, una volta terminata questa stagione, e l’attuale tecnico Tuchel sarà esonerato, in ogni caso. Il tedesco paga i cattivi rapporti con Leonardo e con molti senatori dello spogliatoio. Il prescelto per guidare i parigini, il prossimo anno, sarebbe proprio l’ex tecnico toscano, che nei mesi scorsi era stato addirittura accostato alla panchina del Diavolo. La voci legate al Milan dovrebbero restare una suggestione, dato che la società francese starebbe puntando forte su Allegri.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live