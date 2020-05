Notizie Calcio – Gravina: “Ho provato tirsitezza per alcuni presidenti…”

MILANO – Gabriele Gravina, presidente della Figc, è tornato a parlare della ripartenza della Serie A, in occasione di un convegno organizzato dall’Università di Bologna e dalla rivista Diritto dello Sport. Ecco che cosa ha detto.

: «Nell’ultimo periodo ci sono stati momenti di esaltazione, accompagnati però da u rande senso di responsabilità. Il mio intento è sempre stato quello di far capire cosa rappresenta il calcio, nel panorama sportivo e quello economico del nostro paese. Il calcio genera fattori sociali, non c’è solo il lato economico. Questo è un momento davvero delicato delle nostre vite, le nostre abitudini con il Covid-19 sono state spazzate via e abbiamo dovuto fare i conti con una nuova routine. Tutto questo però non ha messo in discussione l’amore che lega il calcio e l’Italia. Anche nel periodo più buoi sono arrivate testimonianze di speranza dal pallone, nonostante venisse demonizzato. Mi riferisco a tutte le iniziative straordinarie che sono state messe in campo, come quando il centro tecnico di Coverciano ha ospitato 48 pazienti positivi. Ecco perché la Figc ha spinto per la ripartenza, e non nascondo la mia tristezza, ed è una cosa che farò presente, quando ho constatato che qualcuno nel mondo del calcio ha fatto di tutto per non ripartire, convinti che così non avrebbero pagato alcune mensilità ai propri tesserati. È un gioco perverso quello di una società che non vuole giocare per limitare i danni. Alla luce di questo mi sono convinto a portare avanti la battaglia legata al ritorno in campo. Molti italiani pensano che non si debba giocare, ma se riparte l’economia del nostro Paese non può non ripartire una delle sue industrie più importanti».

