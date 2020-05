Notizie Calcio – Giovane calciatore in condizioni disperate

MILANO – Il mondo del calcio è sotto shock. Come riportato dall’ANSA, infatti, il diciannovenne Andrea Rinaldi è stato colpito da un aneurisma mentre si allenava in casa. Il calciatore fa parte della rosa del Legnano, con un passato nelle giovanili dell’Atalanta e del Palermo. Il centrocampista in questo momento si trova ricoverato nell’ospedale di Varese e le sue condizioni sarebbero gravissime. Ovviamente la notizia ha sconvolto tutto l’ambiente Atalantino e il mondo del calcio in generale, dato che il giocatore si trova a lottare tra la vita e la morte.

