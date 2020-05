Notizie Calcio – Germania, 10 positivi su 1.724 test effettuati

MILANO – Continua “la marcia” del mondo del calcio in Germania per tornare sui campi e completare l’attuale stagione. I test sierologici sui calciatori vanno avanti, sono stati effettuati 1.724 tamponi sui calciatori della Bundesliga e della Zweite Liga (la Serie B tedesca). I risultati hanno rivelato dieci casi di positività al Covid-19, ma non sono stati rivelati i nomi. I club interessati dal protocollo sanitario, propedeutico per il ritorno al calcio giocato, sono trentasei. L’intenzione in Germania è quella di poter finalmente completare i campionati a partire dal mese di maggio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live