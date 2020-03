Notizie Calcio – Galliani: “Credo che si giocherà per molto a porte chiuse”

MILANO – Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan, nell’era Berlusconi e oggi al Monza, è intervenuto sulle frequenze di TeleRadioStereo e ha parlato dell’emergenza Coronavirus legata anche al mondo del calcio. Ecco le sue parole.

: «Vivo questo periodo d’isolamento come tante altre persone nel nostro paese, sto a casa e non esco assolutamente, ma devo essere sincero: le giornate volano. Rispetto a prima leggo i quotidiani la notte, fino a poco tempo fa invece lo facevo la mattina, adesso grazie alle nuove tecnologie sono aumentate le comunicazioni e faccio conferenze e riunioni a distanza. Per quanto riguarda il calcio, cosa volete che vi dica? Oggi hanno rimandato le Olimpiadi, bisogna affidarsi a quello che dicono medici e scienziati, sicuramente quando usciremo dalle nostre case non sarà più come prima. Peso si giocherà per molto tempo a porte chiuse, non so quando 80mila persone potranno tornare una accanto all’atra a San Siro. Adesso però bisogna concentrarci sulla salute».

