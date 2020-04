Notizie Calcio – G.Galli: “Rimanderei tutto a settembre”

MILANO – Il mondo del calcio, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, sta cercando una soluzione per poter tornare in campo e concludere questa stagione. Giovanni Galli, però, ha dimostrato di essere una voce fuori dal coro, per quello che riguarda il continuo del campionato. L’ex portiere del Milan è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio e ha parlato della ripresa del calcio. Ecco le sue parole.

: «Il mio voto per le iniziative di questi giorni è zero. Mi sembra che ci si stia accanendo per tornare in campo il prima possibile, ma non valuta il quadro complessivo di tutto il sistema calcio in Italia. Gravina vuole far ripartire la Serie A, per una questione di voti, ma così si rischia di far affondare la Serie C e la D. Un dirigente di Serie B, mi ha confidato che non sa niente sul ritorno in campo, se non che si vuole riprendere a giocare. Se fosse per me rimanderei tutto a settembre, in modo da dare maggiore credibilità al sistema, anche perché i calciatori non hanno la preparazione dei maratoneti».

