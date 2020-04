Notizie Calcio – Finale Champions, la UEFA pensa al 29 agosto

MILANO – Il mondo del calcio è ancora fermo, a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni circolano molte indiscrezioni legate al ritorno in campo, sia per quanto riguarda i campionati nazionali, che le competizioni europee. La UEFA continua a lavorare in questa direzione e secondo quanto riportato dal Telegraph, ci sono le prime possibili date per le coppe europee. il 29 agosto dovrebbe andare in scena la finale di Champions League, tre giorni prima di quella dell’Europa League. I quarti della massima competizione per club si dovrebbero disputare il 28 e 29 luglio, ma c’è da completare ancora la fase legata agli ottavi di finale, con ben quattro partite in programma.

