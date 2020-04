Notizie Calcio – FIGC, si dimette un membro della commissione medica

MILANO – Come riportato dall’ANSA, un rappresentate della Lega Serie A ha lasciato la commissione medico scientifica della FIGC. Si tratta di Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino. La notizia arriva dopo che la stessa commissione nei giorni scorsi aveva elaborato il protocollo medico per la ripresa del campionato. La società granata resta uno dei club che hanno espresso il proprio dissenso all’idea di tornare in campo in tempi brevi e preferirebbe uno stop definitivo al campionato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live