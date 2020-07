Notizie Calcio – Fifa: ok ai cinque cambi anche nella prossima stagione

MILANO – Una delle grandi novità di questa ripartenza del calcio giocato, dopo lo stop per il Coronavirus, è rappresentata dalle cinque sostituzioni. Una modalità pensata per venire incontro alle esigenze dei club, dopo i tanti mesi passati senza giocare e per il caldo estivo, con cui si stanno giocando e si giocheranno le prossime partite. La Fifa oggi però ha espresso il suo parere positivo sulla possibilità di estendere questa nuova modalità, anche nella prossima stagione. Un ok che estenderà le cinque sostituzioni fino al 31 luglio 2021, per le competizioni nazionali, e fino al 31 agosto 2021, per le competizioni internazionali. Una decisione che segna continuità di pensiero legata alla salute dei calciatori.

