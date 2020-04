Notizie Calcio – Fellaini aiuta lo Standard Liegi in crisi economica

MILANO – Marouane Fellaini, ex Manchester United e attualmente in Cina ha deciso di muoversi in prima persona per salvare la sua squadra del cuore. Secondo quanto riporta l’ANSA, infatti, lo Standard Liegi rischia il tracollo finanziario a causa dello stop definitivo al campionato, per l’emergenza Coronavirus. Questa situazione potrebbe portare il club belga anche alla retrocessione a tavolino, per motivi economici. Inoltre la federazione ha infatti avviato la procedura di revoca della licenza al club. Fellaini, che è stato lanciato nel calcio professionistico proprio dallo Standard, dove ha militato a inizio carriera per quattro anni, ha versato nelle casse della società tre milioni di euro per riuscire a salvarla. Questa iniziativa, personale del giocatore, si aggiunge alla sottoscrizione popolare messa in piedi per non far fallire la squadra. Dal canto suo lo Standard Liegi ha fatto sapere che restituirà la somma al giocatore, appena sarà possibile, ma la risposta di Fellaini per il momento non è arrivata.

