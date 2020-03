Notizie Calcio – EURO 2020, la Germania sceglie la stessa linea dell’Italia

MILANO – La Germania chiederà lo slittamento di EURO 2020, così come l’Italia. Una manovra inevitabile per poter portare a conclusione i campionati nazionali, fermi in tutto il mondo o quasi, a causa dell’emergenza Coronavirus. Domani andrà in scena la riunione indetta dalla UEFA, proprio per discutere della possibilità di posticipare i prossimi europei di calcio. La FIGC oggi ha chiarito la sua posizione aspettandosi di poter concludere la Serie A. Sulla stessa lunghezza d’onda Christian Seifert, direttore della Lega tedesca di calcio (DFL), che ha dichiarato: «Mi aspetto un rinvio di Euro 2020. In questo modo, le singole Federazioni avranno maggior margine di manovra. Senza entrate, molti club saranno minacciati nella loro esistenza e con loro anche tanti posti di lavoro».

