Notizie Calcio – Ecco quando vorrebbe tornare in campo la Ligue 1

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. Attualmente la maggior parte dei campionati sono fermi, alcuni come nel caso del Belgio sono stati sospesi definitivamente. Non hanno fatto eccezioni le competizioni europee: bloccate come nel caso di Champions e Europa League, o addirittura posticipate di un anno, nel caso di Euro 2020. In questa situazione molto delicata, però, la voglia di ripartire è tanta. Le federazioni stanno studiando il piano per i ritorno il campo, come nel caso della Francia. La LFP (federcalcio transalpina) oggi ha proposto delle date per portare a conclusione i suoi campionati.

Tra le ipotesi ventilate, quella con la data del 17 giugno sembra essere una delle più accreditate. In questo caso l’attuale stagione i concluderebbe il 25 giugno, senza possibili spareggi, mentre la stagione successiva, 2020/21 prenderebbe il via il prossimo 22 agosto. Ovviamente manca ancora il via libero del governo, ma quello che è certo, per ora, è che sia la Ligue 1 che la Ligue 2 hanno votato all’unanimità per la ripresa del calcio giocato.

