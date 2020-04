Notizie Calcio – Ecco quando tornerà in campo la Bundesliga

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport 24 c’è una data per il ritorno in campo della Bundesliga. Il governo tedesco, infatti, avrebbe avallato la richiesta di far riprendere il campionato per il prossimo 9 maggio. Un mese rispetto all’Italia, vista la possibilità di far tornare ad allenare i club il 4 maggio. Le due nazioni sembrano essere proprio ai poli opposti in questo momento, vista le perplessità dei medici italiani nei confronti della ripartenza del calcio giocato, tanto che potrebbe essere rinviato il giorno del ritorno al dei calciatori al prossimo 13 maggio.

