Notizie Calcio – Diritti Tv: è scontro tra i club e le televisioni

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, i rapporti tra i club di calcio e le televisioni sono diventati molto tesi, a causa della questione legata ai proventi dei diritti Tv. In questa situazione di stop alle competizioni, il taglio ai proventi garantiti da questi ultimi sembra essere, ormai una cosa certa. Sky, Dazn e Img hanno chiesto più volte alla Lega sconti e dilazioni, in concomitanza con la scadenza della sesta tranche di pagamento. Prevista per i primi di maggio. I club, dal canto loro, non hanno alcune intenzione di arretrare e hanno emesso le fatture, in attesa dei pagamenti. Questa situazione, estremamente complicata, potrebbe favorire nuovi competitor, come Amazon oppure Mediapro, ma in questo caso si tratterebbe di un ritorno, anche se il contenzioso legale tra gli spagnoli e la Lega Serie A non è ancora chiuso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live