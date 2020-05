Notizie Calcio – Cutrone potrebbe salutare la Fiorentina

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, l’avventura di Patrick Cutrone in Viola potrebbe essere giunta alla fine. L’ex attaccante del Milan, infatti, è in prestito, dal Wolverhampton, alla Fiorentina e il suo riscatto è fissato intorno ai 18 milioni di euro. Sempre secondo la stessa fonte la società Gigliata, in vista della prossima stagione, sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante che possa garantire almeno 20 goal, da affiancare al gioiello Vlahovic. Questa manovra di mercato escluderebbe il riscatto della punta, prodotto delle giovanili rossonere, sacrificandolo per arrivare a un calciatore più prolifico.

