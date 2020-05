Notizie Calcio – Coronavirus: Turchia, nuovo focolaio in un club di Serie B

MILANO – Secondo quanto riporta Rai Sport è scoppiato un nuovo caso legato al contagio da Covid-19 e riguarda da vicino il mondo del calcio. Tra le fila del Buyuksehir Belediye Erzurumspor , squadra di Serie B turca, sono stati registrati ben undici nuovi casi (tra calciatori e membri dello staff) di positività al Coronavirus. Non è tutto, sempre secondo la stessa fonte, nel club ci sarebbero altri dodici casi sospetti, che sono sono in attesa delle risposte dei tamponi, effettuati presso le strutture mediche. Una notizia che che potrebbe rallentare la voglia di ricominciare del mondo del calcio.

