Notizie Calcio – Coronavirus: paura in Giappone, annullata una partita

MILANO – L’incubo Coronavirus torna a colpire anche il mondo del calcio. In Giappone, infatti, è stata annullata una partita della J-League, la massima serie nipponica, proprio per dei nuovi casi di positività al Covid-19.

Si tratta di Shuto Watanabe, centrocampista del Nagoya Grampus e un dipendente della stesso club. La partita in programma doveva essere disputata proprio dal Nagoya Grampus e Sanfrecce Hiroshima. Questa è la prima partita sospesa dalla ripartenza del campionato giapponese, dopo 4 mesi di fermo.

Questi due nuovi casi non sono gli unici tra le fila del Nagoya Grampus. LA stessa società, circa una settimana fa, aveva reso noto che era stato colpito dal virus, anche il difensore Kazuya Miyahara.

A questi tre vanno aggiunti anche altri 2 calciatori, sempre della stessa squadra nipponica, che erano trovati positivi al Coronavirus. In questo i due atleti avevano seguito tutto l’iter atto a non contagiare altre persone e dopo le cure mediche sono potuti tornare regolarmente in campo.

Una notizia che non fa stare troppo tranquilli sul fronte Coronavirus, nonostante i tanti controlli, anche nel mondo del calcio, purtroppo non si può affermare di essere totalmente al sicuro. Questo vale sia per atleti professionisti, che per ‘comuni mortali’.

