Notizie Calcio – Coronavirus: parla Felicioli dopo la positività

MILANO – Nella giornata di ieri il Venezia ha reso noto che un suo calciatore è stato trovato positivo al Coronavirus, dopo il ciclo di tamponi. Poi si è scoperto che il giocatore in questione è Gian Filippo Felicioli, difensore scuola Milan. Il calciatore ha affidato al suo profilo Facebook i suoi pensieri. Ecco che cosa ha scritto.

“Ciao a tutti. Purtroppo dopo 4 cicli di tamponi tutti negativi, al 5^ sono risultato positivo al covid-19, positività che è stata confermata da un ulteriore tampone..fortunatamente sto bene, non ho alcun tipo di sintomo e sono in isolamento nella mia abitazione; sono dispiaciuto, molto, per la situazione e perché finalmente, dopo un calvario durato 7 mesi a causa dell’infortunio subito ad ottobre, stavo piano piano recuperando la forma migliore; è stata una bella mazzata, ma la cosa più importante è che io stia bene e che lo siano tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni. Potranno sembrare frasi già fatte, ma invito tutti a rispettare minuziosamente tutte le norme di sicurezza che sono state stabilite; anche se sono passati diversi mesi dalla comparsa di questo virus, quest’ultimo è ancora in circolazione e non bisogna prenderlo assolutamente alla leggera, per la tutela e la salute di tutti. Infine, ci tenevo a ringraziare tutti i miei compagni, il mister, il presidente, tutto il Venezia FC e tutte le persone che mi hanno fatto sentire il proprio affetto in questo momento. Un abbraccio e sempre forza Venezia!”.

