Notizie Calcio – Coronavirus: Lewandowski dona un milione di euro

MILANO – Anche il mondo del calci è chiamato a far fronte all’emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le iniziative di raccolta fondi verso gli ospedali che sono in prima linea contro il Covid-19. Dalla Germania arriva una notizia che mette ancora di più in risalto l’operato dei calciatori professionisti, per far fronte a questo stato di emergenza globale. Robert Lewandowski, attaccante polacco del Bayern Monaco, infatti ha donato la cifra record di un milione di euro. Ecco le sue parole.

: «Siamo tutti consapevoli della difficile situazione che ci circonda. Oggi giochiamo tutti come una squadra. Cerchiamo di essere forti in questa lotta. Se possiamo aiutare qualcuno, fallo. Questa situazione riguarda tutti noi, quindi ti chiediamo di seguire le istruzioni e ascoltare coloro che sono piu’ consapevoli. Mostra responsabilità».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live