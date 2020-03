Notizie Calcio – Coronavirus, l’Austria ferma il campionato

MILANO – Arrivano nuovi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus, legata anche al mondo del calcio. Poco fa l’Austria ha comunicato di aver sospeso tutti i campionati, fino al prossimo 3 aprile, come in Italia. la misura restrittiva si è resa necessaria ed inevitabile, in modo da provare a prevenire il contagio da Covid-19. Tuttavia il prossimo 30 marzo il match tra Austria e Turchia si disputerà, ma a porte chiuse. stessa sorte per la partita di Europa League tra Lask e Manchester United. Il mondo del calcio nonostante lo stato di emergenza globale e le prime misure restrittive, messe in campo, continua a vivere di contraddizioni.

