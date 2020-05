Notizie Calcio – Coronavirus: Kaiserlautern, stop agli allenamenti

MILANO – In Germania, come nel resto del mondo, si continua a fare i conti con il Coronavirus e anche il calcio non ne è esente. Come nel caso del Kaiserlautern, club tedesco che attualmente milita in terza divisione, ma dal glorioso passato.

Attraverso i suoi canali social la società teutonica ha reso noto di aver dovuto sospendere tutte le sessioni di allenamento, sia quella attuale che le prossime. Nei giorni scorsi ha svolto i test sui propri giocatori e membri dello staff che hanno riscontrato tre possibili casi di positività al Covid-19, tra i suoi tesserati.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live