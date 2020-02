Notizie Calcio – Coronavirus, ecco le parole del vice presidente della UEFA

MILANO – Michele Uva, vice presidente della UEFA, ha parlato hai microfoni di Rai Radio 1, della situazione Coronavirus, legata al mondo del calcio. I calendari, coni prossimi impegni sportivi riescano vivere un momento molto caotico se la situazione non verrà regolarizzata al più presto. Senza dimenticare che il prossimo Europeo di calcio itinerante è alle porte, dato che avrà inizio il prossimo 12 giugno a Roma. Ecco le sue parole.

:«Stiamo monitorando la situazione del paese costantemente. Lo stiamo facendo paese per paese, il calcio non è esonerato dalle indicazioni governative dei singoli stati. Il nostro intento è non fermarci, il percorso sportivo subirà uno stop, solo se la situazione dovesse precipitare».



