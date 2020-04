Notizie Calcio – Coronavirus, Donadoni: “In Cina siamo tornati ad allenarci”

MILANO – Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’attuale allenatore dello Shenzen, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di come sta affrontando questa fase la Cina. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan.

: «Qui in Cina stiamo tornando alla tranquillità. La quarantena è ormai finita da una quindicina di giorni e siamo finalmente tornati in campo ad allenarci. La vita è quasi tornati alla normalità, anche se tutti girano con le mascherine. Spero di tornare presto a giocare in campionato, questo sarebbe un ottimo segnale, significherebbe che il virus è finalmente alle spalle».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live