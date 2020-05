Notizie Calcio – Conceiçao si commuove nella diretta con Mihajlovic

MILANO – In passato Sergio Conceiçao e Sinisa Mihajlovic hanno condiviso le maglie di Lazio e Inter. Oggi sono diventati due allenatori di successo, il primo guida il Porto, mentre i serbo in carriera è stato sulla panchina del Milan e attualmente è la guida tecnica del Bologna. I due si sono incontrati virtualmente, tramite un diretta Instagram e il portoghese si è commosso parlando con il suo ex compagno di squadra. Ecco cosa si sono detti.

: «La tua forza, la tua voglia e la persona che sei mi emozionano, perché ti voglio un bene dell’anima. Non mi interessa quello che hai conquistato e quello che vincerai, io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti. Ti auguro tutto il bene del mondo, così come lo auguro ai miei figli. Stare qui a parlare con te è una delle cose più belle che mi sono capitate negli ultimi anni. La vita continua a metterti davanti degli ostacoli e tu li superi sempre».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live