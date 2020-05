Notizie Calcio – Ceferin: “Germania esempio per tutti”

MILANO – Il governo tedesco ha deciso di far ripartire la Bundesliga, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Proprio su queste decisione si è voluto esprime il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin, che si è espresso sul sito Allgemeine Zeitung, in questo modo.

: «Sono fiducioso che la Germania sarà da esempio per tutti noi. Hanno deciso di riportare il calcio, con tutta la sua eccitazione, emozione e imprevedibilità, nelle nostre vite. Questa decisione è il risultato di un dialogo costruttivo tra le autorità calcistiche e quelle politiche. Dietro alla loro scelta c’è stata una grande pianificazione e il fatto che la Bundesliga possa tornare in campo è una grande notizia. Questo è un grande e positivo passo per poter tornare a guardare la vita con ottimismo. Auguro a loro un grande successo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live