Notizie Calcio – Castellacci: “Penso che riprenderà solo la Serie A”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Enrico Castellacci. Il medico della Nazionale Italiana ha parlato della ripresa dei campionati di calcio, dopo l’emergenza Coronavirus. Ecco che cosa ha detto.

: «I protocolli della FIGc sono molto rigidi, ma implicano delle scelte. Attualmente ci sono delle remore, dal punto di vista sanitario, e questo accade quando mancano determinate condizioni. Io credo che potrà ripartire solo la Serie A, le altre categorie le vedo in difficoltà. Molte squadre mi hanno cercato, perché non possono applicare il protocollo. Alcuni punti sono da chiarire, forse serviva una linea guida europea. Anche il tema legato ai tamponi va affrontato e approfondito meglio: mancano i reagenti. Non possiamo trascurare il punto di vista etico».

