Notizie Calcio – Bundesliga, un nuovo passo in avanti per la ripresa

MILANO – La Bundesliga fa un nuovo passo in vanti per il ritorno in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, i ministri tedeschi dello sport, infatti, nella giornata odierna hanno dato i loro assenso per far riprendere il campionato, entro il mese di maggio. Adesso si aspetta l’ok definitivo che potrebbe arrivare giovedì, dopo la riunione con la Cancelliera Angela Merkel.

Ecco il comunicato dei ministri dello sport, dei 16 länder federali dellaGermania.

“è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche”.

